Supportrar krävde samtal med ansvariga - spelarbuss kom till skada

Borussia Mönchengladbach var så sent som under hösten 2020 en del av Champions League-gruppspelet, men har haft det lite tuffare under de senaste två säsongerna i Bundesliga. Förra säsongen slutade "Fölen" på en åttondeplats i ligan och just nu är storklubben på elfte plats med nio poäng ner till Stuttgart på negativ kvalplats.

Under lördagen åkte Gladbach på en ny plump, då det blev förlust med 1-3 i derbyt mot Köln på hemmaplan, och efteråt var en hel del supportrar förbannade.

Flera tyska medier rapporterar att ett 50-tal supportrar tog sig in på området framför ingången till parkeringen, där bland annat spelarbussarna och domarnas bilar finns utanför Borussia-Park. Enligt den tyska tidningen Bild var runt 50 poliser på plats och hade hyfsad kontroll på läget, även om Kölns spelarbuss kom till skada och en vindrutetorkare slets av.

Enligt polisen krävde supportrarna att få diskutera med ansvariga i Mönchengladbach, vilket de också fick i slutändan.

Gladbachs vice president Rainer Bonhof, direktör Stefan Schippers, sportchef Roland Virkus, samt spelarna Yann Sommer, Tony Jantschke och Lars Stindl pratade, enligt Bild, med supportrarna under kontrollerade former och efter runt tio minuter lämnade supportrarna platsen. Enligt polisen betedde sig supportrarna "för det mesta fredligt".

- Det är ovanligt för oss och har inte hänt på länge, säger Gladbachs presschef Markus Aretz enligt den tyska tidningen Kicker.

Mönchengladbach-polisen har rapporterat in ett par brottsanklagelser, skriver Kicker.

