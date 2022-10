Svanberg sjuk - missar Bundesliga-match

I somras betalade Wolfsburg drygt 100 miljoner kronor för att köpa loss Mattias Svanberg från Bologna. Den 23-årige svenske landslagsmittfältaren har fått gott om speltid sedan dess och medverkat i samtliga åtta ligamatcher den här säsongen.

Men när Wolfsburg släppte laguppställningen till lördagens hemmamöte med Augsburg i Bundesliga saknades Svanberg. Anledningen? Sjukdom, meddelar klubben.

"Mattias Svanberg är frånvarande på grund av sjukdom", skriver Wolfsburg på Twitter.

Svanberg har gjort två assist i Wolfsburg-tröjan så här långt.

Here's how we'll kick things off today against @FCA_World ⬇️