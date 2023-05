Svenskt jubel - Darmstadt klart för Bundesliga

"Svensklaget" Darmstadt - med Thomas Isherwood och Oscar Vilhelmsson i klubben - har under den här säsongen stormat fram i 2. Bundesliga. Under fredagen behövde Darmstadt en seger mot Magdeburg för att säkra uppflyttning till tysk fotbolls finrum, och gjorde jobbet hemma på Stadion am Böllenfalltor.

Darmstadt, som kom från två raka förluster i ligan, tog i den 36:e minuten ledningen genom Phillip Tietz och bevakade sedan ledningen till seger med 1-0. Därmed får klubben, till hösten, inleda sin första säsong i Bundesliga sedan 2016/2017.

Efter slutsignalen stormade Darmstadt-supportrar planen för att fira tillsammans med spelare och ledare i klubben.

Isherwood hoppade under fredagen in i den 88:e minuten, medan Vilhelmsson var utanför lagets matchtrupp. Isherwood, som anslöt från Östersunds FK 2021, är den här säsongen noterad för 16 matcher, medan Vilhelmsson, som kom från IFK Göteborg förra sommaren, är noterad för två mål och en assist på 15 framträdanden den här säsongen.