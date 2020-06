Trots en man mer i 80 minuter – Düsseldorf kryssade mot Hoffenheim

I föregående ligamatch blev Bayern München ett nummer för stort för Fortuna Düsseldorf. Efter tre baklängesmål var matchen redan avgjord efter 45 minuter. Mot ett Europa-jagande Hoffenheim lyckades de rödvitklädda stå emot betydligt bättre.

Det bottenharvande hemmalaget fick också precis den start som önskats. Genom ett väl avvägt inlägg kunde Rouwen Hennings, utan någon markering på sig i straffområdet, enkelt knoppa in öppningsmålet. Som om glädjen i hemmalaget inte vore nog blev bortalagets Benjamin Hubner utvisad efter en vårdslös tackling bara minuter efter 1-0-målet.

Kort därefter kunde otroligt nog bortalaget, med en man mindre, kvittera. Glädjen såg dock ut att bli kortvarig då hemmalaget återtog ledningen, men efter VAR-granskning underkände huvuddomare Sören Storks målet med anledning av att en förseelse föranlett fullträffen. I paus stod det således lika, 1-1.

Blott 15 minuter in i den andra halvleken var det återigen nätrassel i Düsseldorf, men det var inte hemmalaget som gjorde målet. På passning från danske Robert Skov placerade schweizaren Steven Zuber behärskat in gästernas ledningsmål. Vändningen var fulländad – med tio spelare på planen. Men målmässigt var det inte slut. På straff sköt hemmalagets Rouwen Hennings, som dessutom målade i matchens första halvlek, in 2-2. Målet, som anlände i den 75:e minuten, blev matchens sista.

På fredag inleds den 31:a omgången av Bundesliga med att Hoffenheim tar emot RB Leipzig. Dagen därpå väntar serietrean Borussia Dortmund för Uwe Röslers Düsseldorf.