Tuchels utbrott - bröt av redskap på träning

Thomas Tuchel är pressad i Bayern München redan efter en månad på jobbet.

Under torsdagens träning var huvudtränaren missnöjd med kvaliteten på den avslutande övningen, enligt tyska Bild och under en konversation med sina assisterande tränare, Arno Michels och Zsolt Löw fattade Tuchel tag i en gul "pinne" som används under träningarna som markör, ungefär som en klassisk kon.

Pinnen bröts av på mitten mot Tuchels lår och Arno Michels fick bära bort det avbrutna redskapet.

Enligt Bilds beskrivning av träningen hade Leroy Sané visat upp en loj inställning, samtidigt som Oliver Kahn földje träningen från nära håll och enligt den tyska tidningen var Bayern-toppen inte speciellt nöjd med det han fick se.

ANNONS

Bayern München har tappat iniativet i Bundesliga-toppen. Med fem omgångar kvar leder Borussia Dortmund ligan, en poäng för Bayern.