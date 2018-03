Uefa lägger ner utredning om rasism mot Dortmund-spelare - som ger syrligt svar

Det var i slutet av februari som returmötet av Europa Leagues sextondelsfinal mellan Atalanta och Borussia Dortmund spelades i Bergamo. Efter matchen, där Dortmund tog sig vidare till åttondelsfinal, öppnade Uefa en utredning efter att de italienska hemmasupportrarna riktat rasistiska tillmälen i form av apljud mot Dortmund-trion Michy Batshuayi, Dan-Axel Zagadou och Alexander Isak - som byttes in i matchen.

Batshuayi fördömde supportrarnas beteende på twitter efter matchen:

”2018 och det är fortfarande apljud från läktarna… på riktigt?! Hoppas ni får kul med att se resten av Europa League på tv medan vi gått vidare”, skrev han.

Nu rapporterar Sky Sports att Uefa lägger ner utredningen, vilket får Batshuayi att reagara på twitter på nytt.

"LOL. Jag måste ha inbillat mig det", skriver han ironiskt, och fortsätter i en ny tweet:

"'Det är bara apljud, vem bryr sig'?", följt av tre gråtskrattsmileys, och: "2018, hörni...".

Batshuayi är just nu utlånad från Chelsea till Borussia Dortmund.

