Union Berlin historiskt - leder Bundesliga för första gången någonsin

Union Berlin forsätter att bryta ny mark. Under söndagen besegrade Berlin-laget Köln på bortaplan.

Union Berlin tog ledningen efter blott tre minuters spel efter att Sheraldo Becker spelat in bollen i straffområdet och Timo Hubers blev syndabock när bollen via Köln-försvararen letade sig in i mål.

Ett mål som förde Union Berlin hela vägen upp i tabelltopp och det för första gången i klubbens historia, statistiktjänsten Opta, skriver på Twitter att Union Berlin är den 34:e klubben att leda Bundesliga.

Union Berlin spelar i samma Europa League-grupp som Malmö FF och MFF ställs mot den nuvarande Bundesliga-ledaren den 6 oktober och den 13 oktober.

