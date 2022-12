Uppges kräva 78 miljoner per år - nu ryter stortalangen ifrån: "Kommer aldrig acceptera en lögn om mig"

Yousouffa Moukoko är en av fotbollsvärldens mest eftertraktade talanger. 18-åringen har under höstsäsongen noterats för sex mål och fyra assist på 14 framträdanden för Borussia Dortmund. Det renderade även i att han fick en plats på flygplanet som tog det tyska landslaget till VM i Qatar.

Men denna säsong kan komma att bli den sista han gör för klubben.

Moukoko sitter på ett avtal som löper ut i sommar och än har han inte kommit överens om en förlängning med Dortmund. Samtidigt är europeiska toppklubbar som Liverpool, Chelsea, Manchester United, Barcelona och Paris Saint-Germain intresserade och håller koll på hans situation.

Tidigare under fredagen rapporterade tyska tidningen Bild att Dortmund gett Moukoko ett slutbud om sex miljoner euro (cirka 67 miljoner kronor) per år. 18-åringen tjänar idag 1,8 miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor) per år men uppges enligt tidningen vilja ha sju miljoner euro (cirka 78 miljoner kronor) per år för att skriva på en förlängning med klubben.

Men enligt honom själv stämmer det inte överhuvudtaget. Rapporteringen kring 18-åringens kontraktsförlängning den senaste tiden fick under fredagen Moukoko att ryta ifrån rejält.

"Snälla, tro inte på allt som står i tidningen. Jag vet att allt detta är en del av fotbollen, men även fastän jag är ung kommer jag inte låta mig själv pressas till att ta beslut angående min framtid. Jag kommer aldrig acceptera en lögn som sägs om mig", skriver han på Instagram och fortsätter:

"Mitt fulla fokus är på den andra halvan av säsongen med Borussia Dortmund. Ingen spelare är större än klubben. Jag är och kommer aldrig vara större än klubben och i slutändan är jag bara en liten del av den. Det är sorgligt att man kan rapportera något sånt och så ni (supportrarna, reds. anm.) får fel bild av mig. Det är en stor, stor, skam. Jag är chockerad av rapporten".

Moukoko kan förhandla med andra klubbar från och med 1 januari 2023 om ett så kallat förhandskontrakt. Det innebär att han skriver under ett kontrakt om att han går till den aktuella klubben från och med 1 juli, då hans kontrakt med Borussia Dortmund löpt ut.

Dortmund har, i sin tur, varit tydligt med att man vill förlänga med sin stortalang, uppger den tyska tidningen Kicker.