Wahlqvist med assist i Dynamo Dresdens seger

I Bundesliga 2-mötet mellan Dynamo Dresden och Regensburg fanns svenskarna Alexander Jermejeff och Linus Wahlqvist med i hemmalagets startelva.

Regensburg tog ledningen efter 27 minuters spel och kunde ta med sig in 1-0 i paus. Efter paus vaknade hemmalaget och Dynamos kvittering kom tio minuter in i andra halvlek. Wahlqvist tog sig fint in i straffområdet och slog en passning till Moussa Kone som kunde skicka in kvitteringen från nära håll.

Och mer mål skulle det bli för hemmalaget.

Strax innan full tid kom avgörandet genom Florian Ballas. Ballas fick bollen strax utanför straffområdet och drog till med ett fint avslut som letade sig in bakom gästernas målvakt.

Segern för Dynamo Dresden innebär att laget avancerar till en elfteplats i tabellen med nio inspelade poäng efter sju omgångar.