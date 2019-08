Tre debutanter i "Rolles" U21-trupp: "Spännande spelare"

Det svenska U21-landslaget inleder sitt EM-kval den 10 september med match mot Irland, på Guldfågeln Arena i Kalmar. På onsdagen presenterade förbundskapten Roland Nilsson sin trupp – en trupp som innehåller tre debutanter. Det handlar om IFK Göteborgs August Erlingmark, den tidigare Blåvitt-anfallaren Benjamin Nygren (numera i belgiska Genk) och Jens Cajuste som spelar i danska Midtjylland.

- Det är tre spännande spelare som har gjort bra ifrån sig under året. Benjamin (Nygren) skulle ha varit med redan vid senaste samlingen, men det var rätt mycket runt omkring honom just då så vi valde att avvakta med honom den gången. Jens har gjort det bra under sommaren och fått mycket speltid i Midtjylland, som är ett topplag i danska ligan. Det är en spännande spelare som kan spela både som back och som mittfältare. August har gjort det väldigt bra i Allsvenskan med IFK Göteborg och skulle ha varit med oss på våra tidigare samlingar, men har tvingats att tacka nej på grund av skadeproblem. Nu är han däremot fullt frisk vilket är glädjande, säger Roland Nilsson i en kommentar på förbundets hemsida.

EM nästa gång spelas 2021 (Sverige missade som bekant att kvala in till mästerskapet 2019) och det är då 16 lag som gör upp om titeln, i stället för tolv som var fallet tidigare. I Sveriges grupp spelar förutom Irland även Italien, Island, Armenien och Luxemburg.

- Det är en hyfsad grupp vi har hamnat i. Italien får stå som favoriter till gruppsegern, men vi ser oss själva vara med där uppe och slåss om förstaplatsen såklart, säger Nilsson.