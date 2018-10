TV: Sverige missar U21-EM - blev överkört av Belgien

Förutsättningarna inför Sverige och Belgien i U21 var enkla. Vid vinst för Sverige gick de direkt till U21-EM, vid oavgjort eller förlust blev det Belgien. Sverige hade dock chans att nå playoff vid poängtapp i dag.

Roland Nilsson valde Pontus Dahlberg före Oscar Linnér, och i anfallet blev det Joel Asoro och Jordan Larsson istället för Alexander Isak och Gustaf Nilsson. Carlos Strandberg saknades med en skada. De som saknades på grund av skador i Belgien var framför allt förstamålvakten Nordin Jackers och mittfältaren Samuel Bastien.

Första halvlek var i stora drag händelsefattig under de första 35 minuterna. Belgien hade dock gjort 0-1 på matchens hittills enda riktiga målchans, en frispark som skarvades in av Landry Dimata. Efter det kom fem minuter som helt förändrade förutsättningarna.

Först hade Joel Asoro ett avslut som räddades på mållinjen av Belgien, sedan kontrade Dimata in 0-2 bara ett par minuter senare, innan Isak Ssewankambo fick ett hårt rött kort efter en tackling. Allt inom loppet av ungefär fem minuter.

- Belgiska spelaren får bollen för långt ifrån sig och satsningen är klockrent på bollen. Det är satsningen innan som de väljer på där, men det där är faktiskt ett horribelt rött kort, sa experten Alexander Axén i TV12:s studio i halvtid.

Sverige försökte förändra i andra halvlek, med inhopp av bland annat Anton Salétros och Isak, men efter 65 minuter tappade Sverige boll, Belgien ställde återigen om, och Dodi Lukebakio förvaltade ett friläge på ett väldigt bra sätt till 0-3 inför drygt 6100 åskådare i Kalmar. En av de sista sakerna som hände var att Franz Brorsson i sista stund räddade bollen från mållinjen för att förhindra ett fjärde mål.

Blågult var efter matchen besviket och riktade hård kritik mot domarinsatsen.

- Det är jättetråkigt. Vi har gjort ett jättebra kval och har en avgörande match. Vi åker ut på att domaren ska stå i centrum. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Det är vad det är och man får acceptera det och gå vidare, summerar Jordan Larsson.

- Det är ju så att vi inte får en chans att spela om det. 1-0-målet kan vi inte säga mycket om, det är en fin frispark som vi släpper in. Därefter är vi med. Vi ska ha en frispark innan deras 2-0-mål, solklart. Han sliter ner Jordan och de får en kontringssituation efter det. Kort efter det åker vi på en utvisning som definitivt inte är en utvisning, säger Roland Nilsson till C More efter matchen.

I och med resultatet missar Sverige U21-EM.

Sverige: Dahlberg – Wahlqvist, Dagerstål, Brorsson, J.Andersson – Levi (46'), Ssewankambo (rött kort 41'), Svanberg, Rakip – Asoro (76'), J.Larsson (62')

Inhoppare: Salétros (46'), Isak (62'), G.Nilsson (76')

Belgien: De Wolf – Cools, Vanheusden, Faes, De Norre – Heynen (70'), Vanlerberghe – Lukebakio, Schrijvers, Mbenza – Dimata (86')

Inhoppare: Mangala (70'), Leya Iseka (86')