Ikonerna hyllades - när Tyskland vann mot Nederländerna

Tidigare i år medelade den ikoniska kvartetten bestående av Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Manuel Neuer och Toni Kroos att de hade gjort sitt i det tyska landslaget.

På måndagen var det dags för avtackning på Allianz Arena.

- Det ska bli trevligt. Det är trevligt för man ser fansen igen. Du träffar människor som tycker om fotboll. Men jag ser mest fram emot matchen, sa Thomas Müller inför matchen, enligt Bild.

Han fortsatte:

- Självklart var tiden i det tyska landslaget fantastiskt. Tiden gick otroligt fort. Men nästa generation är precis runt hörnet.

När spelarna äntrade planen fick de stående ovationer av fansen, samtidigt som ett tifo syntes på läktaren. Toni Kroos missade dock avtackningen, då han hade angelägenheter i Madrid där han är involverad i ungdomsakademin.

"Legender - tack för allt, grabbar", löd det.

Foto: Bildbyrån.





Ilkay Gündogan.

Kvartetten spelade totalt 451 landskamper med "Die Mannschaft" tillsammans.

Manuel Neuer och Thomas Müller.

Sedan fick de ett varsitt certifikat av DFS:s ordförande Bernd Neuendorf och sportchefen Rudi Völler.

Matchen?

Tyskarna hade tidigt en boll i nät - men baljan dömdes bort efter en VAR-granskning. Det dröjde sedan en timme innan Jamie Leweling avgjorde matchen, assisterad av Nico Schollterbeck. Tyskland toppar alltjämt sin grupp i Nations Leagues A-liga. Nederländerna ligger tvåa.

***

På ett annat håll sammandrabbade Belgien och Frankrike i grupp 2 av A-ligan. Fransmännen tog tidigt ledningen genom Randal Kolo Muani på straff. Detta var hans första mål i den franska landslagströjan.

Belgien skulle replikera sent i den andra halvleken. Tre minuter in på tilläggstid petade Lois Openda in kvitteringen. Målet godkändes efter en VAR-granskning.

Men Kolo Muani nöjde sig inte med en pinne, utan debutmålaren dunkade in sitt andra landslagsmål i karriären och avgjorde matchen med halvtimmen kvar att spela.

Frankrike stod emot trots att Aurelien Tchouameni visades ut med kvarten kvar och spela.

Belgien återfinns på nedflyttningskval i gruppen. Frankrike ligger tvåa.

***

I samma grupp huserar Italien, som leder gruppen. Italienarna tog en stabil seger hemma mot Israel samma tid. Mateo Retegui, Giovanni Di Lorenzo och Davide Frattesi ordnade vinst, 4-1. Mohammad Abu Fani gjorde Israels tröstmål.

Noterbart är att Paolo Maldinis son, Daniel Maldini, hoppade in med omkring tio minuter kvar. Detta var hans debut i det italienska landslaget.