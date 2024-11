Kosovo överklagar Uefas beslut - kan påverka Sverige

Nations League-matchen under förra veckan mellan Kosovo och Rumänien avbröts, vid ställningen 0-0, efter att de kosovanska spelarna lämnat planen i protest. Detta efter att det ska ha sjungits Serbien-ramsor på läktarna, enligt Kosovos fotbollsförbund.

Under onsdagen meddelade Uefa att Rumänien tilldömdes segern. Ett beslut som påverkade Sverige då det ledde till att Rumänien i och med segern blev bästa gruppetta u C-divisionen.

Men Kosovo kommer att överklaga beslutet till idrottens skiljedomstol, Cas. Det rapporterade brittiska The Guardian under onsdagen och bekräftas av Kosovos fotbollsförbund via deras hemsida.

De skriver på sin sajt att de redan skickat en förfrågan till Uefa för att få ta del av hela beslutet.

"Det här är inte bara en överklagan för Kosovo, utan en kamp mot rasism och diskriminering i alla dess former", skriver förbundet på sin hemsida.

Det återstår att se vad överklagan leder till. Men ett ändrat beslut påverkar Sverige i allra högsta grad då andra resultat i matchen leder till att Blågult istället blir bästa gruppetta i C-divisionen och ökar därmed chanserna till att få en livlina till VM-playoff.