Boateng inte med Tysklands trupp inför måstematchen: ”Han förtjänar en paus”

Joachim Löw har tagit ut Tysklands trupp till den avgörande Nations League-matchen mot Holland. Då saknas både Marc-André Ter Stegen och Jerome Boateng.

Ter Stegen har fått ledigt av Löw för att vila en axelskada som målvakten dragits med under en längre tid. Men Boateng är däremot inte skadad.

- Jag pratade med Jérôme Boateng. Jag är övertygad om att han njuter av att få vara ledig också. Jag berättade för honom att vi har många alternativ på hans position, särskilt flera yngre spelare. Naturligtvis måste de visa att de kan nå Jérômes nivå, säger Löw till tyska förbundets hemsida.

Tyskland måste slå Holland i den avgörande matchen den 19 november i grupp 1 i League A för att ha en chans att hålla sig kvar i högstadivisionen. Men om Holland slagit Frankrike tre dagar tidigare är Tyskland redan degraderade till League B.

- Naturligtvis vill vi göra allt för att stanna i högstadivisionen, men det är inte längre enbart i våra händer. Våra planer går längre än Nations League. Vårt nästa stora mål är EM 2020 och det är då vi vill ha ett slagkraftigt lag igen, säger den tyska förbundskaptenen.

Förutom matchen mot Holland kommer Tyskland också att spela en träningslandskamp mot Ryssland den 15 november, fem dagar innan Ryssland möter Sverige på Friends Arena i Nations League.

Se Tysklands trupputtagning i tweeten nedan.

Our 24-man squad for the international break 🇩🇪



Joachim #Löw is only calling @ToniKroos up for the Netherlands game to give him more time to recover.#DieMannschaft #GERRUS #GERNED pic.twitter.com/55A0xPyENm