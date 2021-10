Deschamps inför Belgien: "Vi är inte rädda för dem"

Uefa Nations Leagues andra semifinal ska spelas på torsdagskvällen mellan Belgien och Frankrike på Allianz Stadium i Turin. Vinnaren möter Spanien i finalen på söndagskvällen och förloraren får möta Italien i bronsmatchen samma dag.

Det här är en chans för både Frankrike och Belgien att revanschera sina misslyckade resultat i EM 2020. Många förväntade sig att Frankrike skulle vinna den titeln, men deras åttondelsfinal i Schweiz var en av chockförlusterna under turneringen. Belgien gick en etapp längre men kunde inte vinna mot Italien i en spännande kvartsfinal.

- (EM 2020) ligger bakom oss nu. Det finns en trofé att vinna och en semifinal mot en av de bästa lagen i världen (Belgien). Vi gav allt vi kunde för att ta oss hit från en mycket konkurrenskraftig grupp. Vi vill ha den här trofén. Tidigare fanns det två internationella titlar, EM och VM. Det finns tre nu med Nations League, och vi vill vinna den, säger Didier Deschamps till Uefa:s officiella hemsida.

ANNONS

Frankrike slog Belgien med 1-0 i semifinalen under VM 2018 vilket innebär att Les Bleus har vunnit fyra av fyra matcher de här nationerna har spelat i slutspelssammanhang. Den senaste matchen ökar trycket på den kommande semifinalen menar Frankrikes förbundskaptenen.

- Den här rivaliteten finns, och den är kanske lite upphöjd efter semifinalen (i VM 2018) i Ryssland, där Belgien spelade en mycket bra match men vi lyckades vinna och nå finalen. Uppenbarligen har de mycket tekniska förmågor, och med (Eden) Hazard, (Romelu) Lukaku, (Kevin) De Bruyne har de en trea där framme som betyder att de är kapabla till mycket bra resultat, säger han och fortsätter:

- Vi är inte rädda för dem, men de har en solid sammansättning och har gott om kreativ förmåga. Deras anfallsspel är mycket effektivt. De är mycket effektiva. De lyckas få bra bollinnehav med ett system som är mer eller mindre densamma varje gång. Det är baserat på tre mittbackar, men det är flexibelt till en viss del. De kan också försvara sig med fyra eller fem där bak.

ANNONS

Frankrike ställs mot Belgien klockan 20.45 under torsdagskvällen. Matchen sänds på C More.