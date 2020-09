Efter bråket med Rabiot - Deschamps vägrar svara på vad som sagts: "Vill jag inte berätta"

Adrien Rabiot nobbade en reservplats till VM 2018 och har sedan dess inte blivit uttagen i landslaget.

Situationen har fått stor uppmärksamhet i Frankrike, och intresset blev inte mindre när mittfältaren nu blev uttagen till matchen mot Sverige.

På fredagens presskonferens med Didier Deschamps och Hugo Lloris på Friends Arena skickade de franska reportrarna iväg flera frågor om situationen med Rabiot - och det märktes att ämnet var känsligt.

- Det är något mellan förbundet och honom. Men vi är glada att han vill vara med nu. Han har varit väldigt bra i Juventus. Så nu är han tillbaka och det är det vi fokuserar på, sa Lloris.

Deschamps:

- Jag har talat med honom, men jag vill inte berätta vad som sades. Nu går vi vidare. Han har gett sin version om vad som hände och det kommer inte att få några konsekvenser, sa Deschamps.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.