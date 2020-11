Efter kaoset - Norge kan kalla in B-landslag till Nations League-match

Norge skulle under söndagen ha spelat mot Rumänien på bortaplan i Nations League, men blev sent under lördagskvällen stoppat. Helsedirektoratet, norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, uppmanade landslaget att inte åka iväg för att spela matchen, då backen Omar Elabdellaoui har testat positivt för covid-19. Helsedirektoratet menade att landslaget, vid avresa till Rumänien, skulle bryta mot norsk lag. I stället är nu hela landslaget i karantän i Oslo, samtidigt som Norge riskerar att förlora med 3-0.

- Vi är väldigt besvikna över att myndigheterna tvingar oss att stanna hemma. Alla de övriga 54 Uefa-nationerna spelar landskamper denna vecka utom Norge. Detta saboterar för landslagets ambitioner på både kort och lång sikt, sa spelarna Stefan Johansen, Martin Ødegaard och Joshua King i ett gemensamt uttalande efteråt.

Nu rapporterar norska tidningen VG att det norska landslaget fortsatt hoppas på att spela mot Österrike på onsdag på bortaplan i Wien. En seger mot Österrike skulle nämligen, trots en eventuell skrivbordsförlust mot Rumänien, säkra norsk gruppseger i Nations League.

VG skriver att Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och övriga spelare som är i karantän i Oslo inte kan komma till spel på onsdag, men att landslaget kan skicka andra spelare som redan har haft covid-19, som Djurgårdens Per Kristian Bråtveit, Sampdorias Morten Thorsby och Milans Jens Petter Hauge. Dessutom kan andra spelare, som inte är i karantän i Oslo, kallas in för att spela landskampen.

Lise Klaveness, på norska fotbollsförbundet, bekräftar även för tidningen att förbundet kan kalla in ett B-landslag för att spela matchen.

- Ja, det är aktuellt och diskutabelt. Vi har kommit längre med detaljerna, men det är aktuellt att ha ett lag till den matchen, säger Klaveness till VG.

Enligt VG är det här några spelare som skulle kunna kallas in till Österrike-matchen:

Mathias Dyngeland (Elfsborg), Julian Ryerson (Union Berlin), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland), Thomas Rogne (Lech Poznan), Adrian Pereira (PAOK), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Sondre Tronstad (Vitesse), Mats Møller Dæhli och Kristian Thorstvedt (Genk), Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir), Håkon Evjen (AZ Alkmaar).