England lugnar om Shaw: "Vaken och alert"

Det var i inledningen av den andra halvleken i Nations League-mötet mellan England och Spanien som Luke Shaw råkade ut för en otäck skada. Manchester United-backen gick in för att nicka och såg inte att han hade Dani Carvajal bredvid sig. Shaw smällde in i motståndaren och föll med huvudet hårt ner i backen.

Backen blev liggandes och det dröjde flera minuter innan han bars ut på bår, med nackkrage och syrgas.

C Mores reporter på plats på Wembley, Mattias Tjernström, kunde lämna lugnande besked om att Shaw för egen maskin gått med en ispåse mot huvudet innan han lämnade arenan. Nu ger även England en uppdatering om backen.

"Luke är vaken och alert och har undersökts och röntgats av vår läkare. Han kommer att stanna med oss för vidare observation", skriver man på Twitter.

Update on @LukeShaw23:



Luke is awake and alert, having been assessed by our doctor and given an X-ray.



He'll stay with us overnight for further observation, with another update to come in the morning. pic.twitter.com/OZ7EV1SDWb