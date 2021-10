Enrique vill ta revansch mot Italien: "Vi skulle älska att vinna"

Uefa:s Nations League ska avgöras i veckan och en ny mästare ska koras. Portugal är för tillfället regerande Nations League-mästare efter finalen 2019. Den första semifinalen spelas på onsdagskvällen mellan Italien och Spanien.

Grupperna spelades klart redan i november 2020, men på grund av covid-pandemin blev slutspelet uppskjutet. Spanien kom först i sin grupp med elva poäng på sex matcher, inklusive en vinst med 6-0 hemma mot Tyskland. Italien slutade också etta i sin grupp med tolv poäng på sex matcher.

Mycket har hänt sedan de bokade sina platser i semifinalen. Det är deras möte i EM 2020 i somras som kanske sticker ut mest. En semifinal på Wembley Stadium som gick hela vägen till straffläggning efter 1-1 och 120 minuter spelade. Italien vann med 4-2 på straffar. Det var italienarnas största test och svåraste match att vinna innan de kunde plocka hem pokalen, menar de italienska spelarna.

- Om de hade slagit oss hade vi inte kunnat säga någonting eftersom de kontrollerade spelet, de skapade chanser och fick oss att lida, sade Jorginho efter semifinalvinsten i somras. Han får nu medhåll från sin förbundskapten.

- Spanien var det laget vi hade tuffast mot i EM, säger Roberto Mancini till Uefas officiella hemsida inför Nations League-semifinalen.

Spaniens förbundskapten Luis Enrique å andra sidan, är sugen på revansch efter uttåget ur EM i somras. Dessutom ser han det som ett bra tillfälle att vinna sin första trofé med Spanien.

- Det här är en turnering som vi skulle älska att vinna, säger han.

Han är dock kritisk till att båda semifinalerna, bronsmatchen samt finalen spelas i Italien. Men han välkomnar den adderade utmaningen.

- Det ska bli mycket intressant att se vad vi är kapabla till att producera när majoriteten är en italiensk publik och vi spelar mot regerande Europamästarna. Du behöver inte mer motivation än det.

Enrique har fått kritik för sin fixering gällande bollinnehav och att det därför skapas för få farliga målchanser. Men förbundskaptenen själv ser inga problem med sin spelidé.

- Jag är övertygad om att det är det bästa sättet att uppnå seger. Det handlar inte bara om att jag tar ställning eller gör det för att se bra ut. Nej, jag tror och jag är övertygad om att genom att ha mer av bollen kommer vi att kunna attackera motståndarnas planhalva bättre, vilket kommer att ta oss närmare att uppnå seger.

- Tyvärr är det inte alltid så och många gånger kan du vinna genom att spela andra fotbollsstilar. Men det här är den stil som jag kan och gillar, så det här är den jag kommer att använda. Jag har gjort det sedan jag var Barcelona B-tränare. Jag är alltid öppen för att förbättra det, du måste försöka göra det mer effektivt, men kärnidén kommer inte att förändras.

Spanien ställs mot Italien klockan 20.45 under onsdagsskvällen. Matchen sänds på C More.