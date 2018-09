Första gången på 20 år – ingen Juventus-spelare i Italiens startelva

Italien misslyckades att ta sig till sommarens VM efter att Sverige slagit ut nationen i det avgörande playoff-spelet. I torsdags inledde laget hösten spel i Nations League när man spelade oavgjort, 1-1, hemma mot Polen.

Då fanns flera Juventus-spelare med. Bland annat bildade Leonardo Bonucci och Giorgio Chiellini mittbackspar men när den italienska startelvan presenterades till måndagens möte med Portugal fanns inte en enda spelare från Turinklubben med. Enligt Football Italia var detta första gången på 20 år som en italiensk landslagselva inte innehöll en spelare från Juventus i tävlingssammanhang.

Till mötet med Portugal byttes inte bara Juventus-spelare ut. Förbundskaptenen Roberto Mancini valde att byta ut hela nio spelare och endast Jorginho och Gianluigi Donnarumma fanns kvar i elvan.

Italiens startelva mot Portugal: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile, Chiesa

Mötet mellan Portugal och Italien pågår. Du ser mötet i Sportkanalen, C More Live 2 och kan streama det via cmore.se.