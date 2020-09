Frankrikes reaktion på Kulusevski-bänkningen: "Hade visat bilder på honom"

Den stora snackisen efter Sveriges 1-0-förlust mot Frankrike under lördagen var Dejan Kulusevskis citat till C More om att han tycker att det är konstigt att han inte fick chansen från start.

- Jag blev chockad, sa Kulusevski om speltiden på 20 minuter.

Motståndarna Frankrike såg ett scenario framför sig där Juventus-spelaren tog plats i startelvan.

- Jag visste ju att han var ett alternativ, även om han är ung. Han är väldigt duktig. Jag hade förberett spelarna på honom. Jag visade till och med bilder på honom, hur han spelar, säger Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps.

- Men det är ju den andra tränaren (Janne Andersson, Sveriges förbundskapten) som bestämmer. Det är ju inte jag.

Om 1-0-segern säger Deschamps:

- Alla spelarna var kanske inte hundraprocentiga, men vi visade upp en stark vilja. Och att Kylian gjorde mål och att det ledde till att vi vann, det händer ju ofta. Som tur är. Jag är nöjd. Vissa har haft tre-fyra veckors semester den senaste tiden.

I övrigt missade en av Frankrikes stjärnor, Antoine Griezmann, en straff och han får kritik för sin insats i fransk media.

- Jag tycker ändå att han blev bättre och bättre under matchens gång, säger Deschamps.