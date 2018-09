Giggs osäker vilket danskt lag hans Wales kommer möta

Danska fotbollsförbundet och spelarna har fortfarande inte kommit överens om ett nytt avtal.

Om konflikten inte får någon lösning de närmaste dagarna kan det bli samma lag som ställde upp mot Slovakien, med spelare för tredje och fjärdedivisonen i Danmark samt spelare från futsal-landslaget, som kommer spela även Nations League matchen mot Wales.

Åge Hareide har också förväntats ta ut en trupp, men den kan stoppas eftersom FIFA regler säger att spelare som kallas upp till landslag ska underrättas 15 dagar innan.

All osäkerhet om vilket Danmark som kommer till spel på söndag har spridit sig till Wales förbundskapten Ryan Giggs.

-Vilken sorts lag kommer vi möta? Jag vet faktiskt inte. Det är en del av mig som tror att de kommer att lösa det men det ser mindre osannolikt ut för varje dag som går, sa den walesiska förbundskaptenen på en presskonferens igår inför Irlandsmatchen.

Även om fokus ligger på kvällens match mot Irland håller Giggs koll på den danska situationen för att se vilket lag hans landslag kommer att ställas mot.

-För tillfället är mitt fokus på morgondagens (torsdag) match. Det är vad jag är fokuserad på och det jag lägger min energi på. Jag har ett öga på den danska situationen och jag kommer att hantera det efter matchen imorgon (torsdag), sa Giggs.

Giggs hyllade också det danska landslaget som ett av de tio bästa i världen, där han säger att deras form de senaste åren och på årets VM varit ”brilliant”.

Giggs säger sig själv aldrig ha varit i samma situation som spelare och därför har han svårt att kommentera situationen som finns mellan spelarna och förbundet.

-Det är underligt. Som fotbollsspelare vill du bara spela fotboll. Man skulle tro att om de inte tycker att de har ett bra avtal eller att förbundet har ett bra avtal att de hade löst det vid det här laget. Nu är det inte det och det är ett problem jag får ta i tu med när jag ställs inför det.

Wales möte med Irland sänds ikväll på C More med start 20:40. Wales match på söndag mot Danmark sänds i TV12 och C More med start 17:55.