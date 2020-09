Inte imponerad av någon svensk och vägrar prata om Lindelöf: "Jag är inte här för att prata om honom"

Portugal imponerade i den första Nations League-omgången och besegrade Kroatien med 4-1. Utan Cristiano Ronaldo.

Nu väntas Ronaldo vara med och förstärka laget.

Samtidigt förlorade Sverige med 0-1 mot Frankrike.

Inför matchen på Friends Arena är Portugal segervisst och menar att Sverige är bättre som lag än individuellt.

- Det är inga speciella spelare i Sverige som vi pratar om. Sverige har ett kompakt lag som vi måste vara uppmärksamma på. Det är mer laget som är bra, men ingen speciell spelare som vi pratar om, sa Ruben Dias.

Dias spelade tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i Benfica och var den som tog över som mittback när svensken flyttade till Manchester United. Men när Fotbollskanalen frågar Dias om hur han ser på Lindelöf, om han lärde sig något av honom och hur det var att spela tillsammans så vill han inte prata om det.

- Jag spelade med Lindelöf i Benfica B. Han är en bra spelare, men nu hoppas jag att vi vinner. Jag är inte här för att prata om honom. Han är en bra spelare annars hade han aldrig spelat i Manchester United, säger Dias.

Förbundskapten Fernando Santos menar också att Sverige är starkt som lag, och han tror på seger.

- Sverige har bra spelare men jag kan inte säga vem eller vilken som är bra. Som lag är Sverige väldigt bra. När man möter så här kompakta lag så måste man vara väldigt bra för att vinna. Det viktiga är att vi är förberedda. Sverige är väldigt smarta och vet exakt hur man ska ligga i positioner, men Portugal är ett bättre lag än Sverige och vi kommer att vinna, säger Santos.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.