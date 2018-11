Johansson svarar med skratt efter stora hyllningen: "Väldigt snällt sagt

Sveriges förbundskapten Janne Andersson hade svårt att hålla igen när han kom in på Jakob Johansson i en intervju med C More efter tisdagens 2-0-seger mot Ryssland i Uefa Nations League.

- Och Jakob Johansson ska vi inte börja prata om... Det är något makalöst! Han har ju spelat tre inte riktigt hela matcher i A-laget (Rennes) tror jag, men spelat B-lagsfotboll och varit igång några månader. Det han gör här... Jag vet inte alltså, bolljäveln kommer ju där han är hela tiden. Han har en makalös förmåga att läsa spelet och sedan lösa de här enkla knutarna och få loss bollen. De här två matcherna har imponerat enormt på mig, sa Andersson.

Mittfältaren själv lyser upp av glädje och förvåning när han får höra om sin förbundskaptens ord.

- Haha, ja... haha! Det är ju jättekul att få beröm naturligtvis, säger Johansson och kan inte hålla sig från att skratta igen.

- Haha, det var ju väldigt snällt sagt.

Själv ser Johansson förbättringspotential.

- Det finns väl alltid saker att bättra på och det här var väl inte min bästa match, tycker jag personligen. Men absolut, det fungerade bra och det är enkelt att spela i svenska landslaget. Alla här förstår varandra och speciellt när det går bra för laget är det enkelt att prestera för egen del. Jag tycker att det kändes bra.

Inför den här samlingen hade Johansson inte spelat med landslaget på ett år, efter att ha ådragit sig en knäskada just med Blågult i play off-rundan av VM-kvalet mot Italien.

- De här matcherna betyder mycket för mitt självförtroende, att just få förtroendet av Janne och att få två ”90-minutare” i så viktiga matcher. Det ger en boost.

Vinsten mot Ryssland innebär att Sverige går upp i Nations Leagues A-division.