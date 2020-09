JUST NU: Berg och Quaison på topp - här är Sveriges startelva mot Frankrike

Sverige tar på lördagen emot Frankrike i årets första tävlingslandskamp i Nations League på Friends Arena. Då väljer förbundskaptenen Janne Andersson att inleda matchen utan Dejan Kulusevski och Alexander Isak i startelvan. Isak är i stället utanför truppen, samtidigt som Marcus Berg och Robin Quaison bildar anfallspar i Blågult.

Även Sebastian Andersson är, precis som Isak, utanför Sveriges trupp. Janne Andesson bekräftade under presskonferensen i fredags att det finns frågetecken i Sveriges trupp, men ville då inte gå in på vilka spelare som han pratade om.

- Frågetecken finns för den fysiska delen på några spelare. Vi tog in John i tisdags och Thelin i går. Med Isaac har vi följt protokollet. Isaac har testats hos oss innan han får ansluta i träning och därför var han inte med i dag. I övrigt var alla med på träningen men några var inte med hela vägen och det ska vi utvärdera nu, sa Andersson på presskonferensen då.

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quaison.

Frankrike: Hugo Lloris - Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Dayot Upamecano - Ngolo Kanté, Adrien Rabiot - Léo Dubois, Antoine Griezmann, Lucas Digne - Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.