Startelvor:

Holland: Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, de Jong, Wijnaldum - Bergwijn, Depay, Babel.



Tyskland: Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Kimmich - Müller, Can, Kroos, Werner - Uth.

Matchen börjar klockan 20.45 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.