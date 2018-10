Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric - Kovacic, Rakitic - Kramaric, Modric, Perisic - Rebic.

England: Pickford - Dier, Stones, Maguire - Walker, Henderson, Barkley, Chilwell - Sterling, Rashford, Kane.

Matchen börjar klockan 20.45 och sänds på TV12, C More Live och streamat på C More.