JUST NU: Kiese Thelin och Jansson i elvan - så startar Sverige mot Turkiet i Nations League

Sverige har brottats med en hel del bekymmer inför kvällens landskamp med Turkiet i Nations League på Friends Arena. Emil Forsberg åkte hem från landslagssamlingen på grund av skada och lagkaptenen Andreas Granqvist missade söndagens träning med anledning av sjukdom. Dessutom har det varit ovisst kring vem som ska spela bredvid Marcus Berg i anfallet.

Nu står det klart att Pontus Jansson ersätter Andreas Granqvist i startelvan, samtidigt som Isaac Kiese Thelin tar platsen bredvid Marcus Berg i anfallet.

Startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Jansson, Nilsson Lindelöf, Augustinsson - Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson - Kiese Thelin, Berg.

Turkiet: Bolat - Celik, Ayhan, Soyuncu, Bayram - Topal, Yokuslu - Ünder, Özyakup, Calanoglu -Tosun.

Matchen mellan Sverige och Turkiet visas i TV4, C More Fotboll och streamat på C More med avspark klockan 20.45 i kväll.