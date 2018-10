Startelvor:

Ryssland: Guilherme - Fernandes, Neustädter, Dzhikija, Kudrjasjov - Gazinskij, Zobnin - Ionov, Golovin, Kuzjajev - Dziuba.

Turkiet: Bolat - Celik, Aziz, Söyüncü, Kaldirim - Tekdemir, Yokuslu - Ünder, Özyakup, Calhanoglu - Tosun.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds på C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.