JUST NU: Så startar världsmästaren mot Holland

Frankrike tar emot Holland i sin första match på hemmaplan efter VM-triumfen i somras. Bortsett från skadade målvakten Hugo Lloris, som ersätts av Alphonse Areola, så ställer fransmännen upp med samma startelva som i VM-finalen mot Kroatien.

I Holland startar Ajax-mittfältaren Frenkie De Jong för första gången i landslaget.

Lagens startelvor:

Frankrike: Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

Holland: Cillessen - De Ligt, Van Dijk, Blind - Tete, Pröpper, De Jong, Babel - Promes, Depay, Wijnaldum.

Se matchen i TV12, C More Fotboll eller streamat på C More med matchstart 20.45.