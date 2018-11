Cristiano Ronaldo har inte spelat för Portugals landslag sedan sommarens VM I Ryssland. Och när förbundskapten Fernando Santos presenterade truppen till landslagets Nations League-möten med Italien och Polen fanns anfallsstjärnan inte med.

Beskedet var inte helt oväntat. I början av oktober kom uppgifter om att Ronaldo skulle tacka nej till landslagsspel resten av året. Sedan tidigare har han uppgetts vilja fokusera fullt ut på klubblaget Juventus, men vad som stoppar honom nu är oklart.

Du ser Portugals möten med Italien och Polen i C More och kan streama dem via cmore.se. Mötena spelas den 17:e respektive 20:e november.