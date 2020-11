Kroatien bekräftar - ytterligare två personer har testats positivt för corona

Kroatien möter Sverige i Nations League på lördag, en match som spelas på Friends Arena. I Kroatiens senaste match mot Turkiet spelade lagets försvarare Domagoj Vida en halvlek innan han byttes ut i halvtid. Kort därefter fick han besked om att han smittats av coronaviruset, efter att ha testats tidigare under dagen. Det kroatiske förbundet meddelade därefter att samtliga spelare och ledare skulle testas inför matchen mot Sverige.

Nu har provsvaren kommit och kroatiska förbundet bekräftar två nya fall. Det handlar om mittfältaren Marcelo Brozović och en person inom ledarstaben.

"Testresultaten visade två positiva resultat, landslagsspelaren Marcel Brozović och en person från staben, vilket sannolikt är ett positivt resultat på grund av en gammal infektion (långvarig positivitet). Båda isolerades omedelbart från de andra i landslaget", skriver det kroatiska förbundet på sin hemsida.

På presskonferensen inför lördagens match fick Kroatiens tränare Zlatko Dalić frågan om han är nervös inför testresultatet.

- Nej, varför ska jag vara det, svarade han då.

Tidigare under fredagen kommunicerade även det svenska landslaget om ett positivt coronafall bland spelartruppen. Detta då landslagsbacken Carl Starfelt har testat positivt för covid-19. Blågults förbundskapten Janne Andersson sitter även han i karantän efter att ha smittats.

Fotbollskanalen har sökt SvFF:s generalsekretere Håkan Sjöstrand för en kommentar.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.