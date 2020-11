Neuer från start mot Spanien - blir rekordman i Tyskland

Bayern Münchens tyske landslagsmålvakt Manuel Neuer, 34, gjorde redan under 2009 A-landslagsdebut för Tyskland och blev ett år senare ordinarie i landslaget. I kväll spelar han från start i gruppfinalen mot Spanien i A-divisionen i Nations League och sätter därmed ett nytt rekord för målvakter i Tysklands landslag.

Det tyska fotbollsförbundet meddelar nu att Neuer, i och med kvällens start, gör sin 96:e A-landskamp, vilket är flest någonsin bland tyska målvakter. Tidigare delade han rekordet med den legendariske målvakten Sepp Maier, som har 95 A-landskamper på cv:t.

Lothar Matthäus har gjort flest matcher för Tyskland med 150 framträdanden.

Tonight sees @Manuel_Neuer win his 96th cap, moving him ahead of the legendary Sepp Maier to become Germany's record goalkeeper 🧤🐐#DieMannschaft pic.twitter.com/G042zgixRu