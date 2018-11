”Nye Pirlo” uttagen i Italiens landslag

Italien spelar landskamper mot Portugal och USA och förbundskapten Roberto Mancini har tagit ut en trupp på 27 spelare. Överraskningen är en 18-årige mittfältare från Brescia.

Tonali debuterade tidigare i år för U21-lanslaget men har redan nu tagit sin in i Roberto Mancinis A-landslag. 18-åringen, som kallats ”den nya Pirlo” har startat samtliga matcher för Brescia under årets Serie B, där han svarat för tre assist på tio matcher.

Dessutom har också Stefano Sensi från Sassuolo och Hoffenheims Vincenzo Grifo blivit uttagna för första gången i A-landslaget.

Italien möter Portugal i Nations League den 17 november innan de spelar en träningslandskamp mot USA i belgiska Genk tre dagar senare. Ifall kaptenen Giorgio Chiellini spelar i någon av matcherna gör han sin 100:e match för det italienska landslaget.

Se hela truppen nedan.

