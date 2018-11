Olsson hyllas av lagkamraterna - Lindelöf: "Han fick visa upp sig för svenska folket"

Skadebekymmer för Albin Ekdal gjorde att Kristoffer Olsson fick starta för Sverige i den avgörande gruppspelsmatchen i Uefa Nations League mot Ryssland under tisdagen. Blågult vann med 2-0 och tar nu steget upp till turneringens A-division.

AIK-mittfältaren Olsson får också rejält med beröm för sin insats. De fina orden började komma redan i paus. Då sa just Albin Ekdal följande till C More om sin ersättares första halvlek:

- Mycket bra. En duktig spelare. Han har mycket boll i sig. En mycket fin spelare.

Efter matchen fortsatte det att ösa in beröm. Bland annat från lagkamraten i AIK, Sebastian Larsson.

- ”Koffe” kom in och gjorde en fantastisk match. Framför allt i första halvlek. Han kom in och ville ha boll, han vill vara den där lite annorlunda spelaren jämfört med vad vi har. Jag antar att det är precis det Janne (Andersson, förbundskapten) vill ha in, säger Larsson.

- Han gjorde en strålande match. Han är en annan typ av mittfältare än de vi har. Han kan luckra upp och ger oss en trygghet med boll, ett annat alternativ. Han visade direkt att han har självförtroendet med sig efter den här säsongen och att han inte räds den här uppgiften.

Manchester United-mittbacken Victor Nilsson Lindelöf är också glad för sin kompis skull.

- Jag har spelat med ”Koffe” tidigare i ungdomslandslag och jag vet vilken duktig spelare det är. Jag tycker att han fick visa upp sig för svenska folket. Väldigt, väldigt roligt för honom, säger Nilsson Lindelöf.

Jakob Johansson trivdes bredvid Olsson på mittfältet.

- Jätteimponerande. Jag tycker att han gjorde det fantastiskt bra. Han gjorde sin grej. Han vet vad han är bra på och det vi andra också, att han är väldigt bolltrygg och passningssäker, säger Johansson.