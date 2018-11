Rakitic skadad - missar gruppavgörandet mot England

Grupp fyra i A-divsionen i Uefa Nations League efter Kroatien sena seger mot Spanien. Spanien toppar gruppen med sex poäng på fyra matcher, Kroatien och England har skrapat ihop fyra poäng på tre matcher.

Därmed har Kroatien och England chans att gå om Spanien vid en vinst. Kroatien får dock i den avgörande matchen klara sig utan en av sina viktigaste spelare - Ivan Rakitic.

På en presskonferens berättar förbundskaptenen Zlatko Dalic att mittfältsstjärnan har ådragit sig en skada och att han därmed inte kommer att vara tillgänglig för spel mot England.

Barcelona skriver på sitt Twitterkonto att det rör sig om en skada i baksidalår. Vidare skriver klubben att det inte finns någon prognos på när Rakitic kan tänkas vara tillbaka.

❗ [INJURY NEWS] @ivanrakitic has a hamstring strain in his right leg. His return will depend on his recovery pic.twitter.com/OmCR0ptBQG