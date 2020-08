Ronaldo med i Portugals trupp mot Blågult

Sverige spelar i höst i A-divisionen i Nations League och ställs mot Frankrike, Kroatien och Portugal i gruppspelet. Sveriges förbundskapten Janne Andersson tar därför på onsdag ut sin trupp till höstens första landslagssamling, då Sverige den 5 september ställs mot Frankrike på Friends Arena och den 8 september mot Portugal på samma spelplats.

Nu har Portugals förbundskapten Fernando Santos tagit ut sin trupp till mötet med Sverige och då framgår det att bland annat Juventus-stjärnan Cristiano Ronaldo är en del av den.

Målvakter: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) och Rui Silva (Granada CF).

Försvarare: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada CF), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Napoli) och Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Mittfältare: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), André Gomes (Everton FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Bernardo Silva (Manchester City FC), Renato Sanches (Lille), João Moutinho ( Wolverhampton) och Sérgio Oliveira (FC Porto).



Anfallare: Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers FC), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Trincão (FC Barcelona), Gonçalo Guedes (Valencia CF) och João Félix (Atlético Madrid).

Sveriges möte med Frankrike, den 5 september, börjar klockan 20.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Blågults möte med Portugal, den 8 september, börjar klockan 20.45 och sänds på TV4, C More Live och streamat på cmore.se.