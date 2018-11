Rysslands stjärna aktuell för spel mot Sverige - flögs in sent

Skadad mot Tyskland (träningslandskamp) i torsdags, men nu har Artjom Dzjuba anslutit till resten av Rysslands landslag. Sent i går flögs han in till Stockholm och nu är forwardsstjärnan aktuell för spel mot Sverige i den avgörande Uefa Nations League-matchen under tisdagen.

- Han har sagt att han är okej och tränade med resten av laget i dag. Det har inte varit några klagomål från honom. Men det är fortfarande en dag kvar, så vi får se, säger förbundskaptenen Stanislav Tjertjesov.

Zenit-spelaren har själv sagt att han är 100 procent redo igen.

Senast mot Tyskland spelade den tidigare Kalmar FF-forwarden Ari, som fått ryskt pass, på topp för Ryssland.

Sverige måste vinna för att gå om Ryssland och ta hem gruppsegern. Det lag som slutar etta i gruppen avancerar till A-divisionen i Nations League.

Sveriges möte med Ryssland börjar klockan 20.45 på tisdag och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.