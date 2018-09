Grupp 2

Finland-Ungern 1-0 (1-0)

Häckens Joona Toivio spelade 90 minuter för sitt Finland under kvällens seger hemma mot Ungern. Det finska laget fick en smakstart när Teemu Pukki tog sig förbi det ungerska försvaret och rullade in ledningsmålet redan i den sjunde minuten. Efter flera chanser åt bägge håll slutade den första halvleken med uddamålsledning 1-0. Trots flera heta kvitteringschanser slutade bortalagets första test under nye tränaren Marco Rossi med förlust.

Estland-Grekland 0-1 (0-1)

Sedan grekerna skrällvann EM 2004 har det inte gått något vidare. I mötet med Estland på Le Coq Arena i Tallinn sågs man på förhand som favoriter. Gästerna tog också ledningen efter 14 minuter när Kostas Fortounis rykte loss sig från sin bevakning och sköt in 0-1. Det blev också matchens enda mål i en tajt drabbning.