Grupp 3

Bulgarien-Slovenien 1-1 (0-0)

Bulgarien behövde knappa in ett måls målskillnad på Norge i den sista omgången. Men till att börja med så skulle laget slå Slovenien på hemmaplan, vilket man inte lyckades med. Galin Ivanov nickade in 1-0 för Bulgarien i den 68:e minuten och väckte hoppet. Men när Miha Zajc skickade in 1-1 en kvart från slutet gick luften ur för bulgarerna. Matchen slutade 1-1 och Bulgarien slutade tvåa i gruppen.

Cypern-Norge 0-2 (0-1)

Norge och Bulgarien låg inför avgörandet i C-divisionens grupp 3 på samma poäng, och med en varsin 1-0-seger i de inbördes mötena. Norrmännen hade ett måls bättre målskillnad att gå på, och det skulle gå vägen. Ola Kamara stod för dubbla mål när Norge slog Cypern med 2-0. Det räckte för att Lars Lagerbäcks landslag skulle avancera till B-divisionen. Mer om matchen här.