Så gick det i division D: Arsenal-stjärnan brände straff när Armenien pressades

Grupp 1:

Kazakstan - Georgien 0-2 (0-0)

Hemmalaget gjorde under kvällen sin första tävlingsmatch under nye tränaren Stanimir Stoilov. Den första halvleken blev mållös där bägge lagen hade varsin boll på mållinjen som räddades i sista stund. Under den andra halvleken sprack nollan. Georgiens Chakvetadze avlossade ett skott precis utanför straffområdet som hittade in bakom den kazakiske burväktaren Erics högra kryss. Några minuter senare var det dags igen, kazaken Maliy styrde in bollen i eget mål och fastställde slutresultatet 0-2.

Lettland - Andorra 0-0

En rätt så sömnig tillställning i mötet mellan 129-rankade Lettland och 130-rankade Andorra. Att matchens höjdpunkt var bollkallarna säger en hel del. I och med detta har nu bortalaget Andorra inte vunnit en enda av de 51 europeiska kvalmatcher de spelat.

Grupp 4:

Armenien - Liechtenstein 2-1 (1-1)

En mycket händelserik match utspelade sig på Vazgen Sargsyan Republican Stadium under torsdagskvällen. Den första halvleken slutade 1-1 trots att armenierna pressade gästerna hårt. Även under den andra halvleken hade hemmalaget svårt att ta vara på sina chanser. Lagkapten Henrikh Mkhitaryan hann med att missa en straff, träffa virket och se en motståndare syna det röda kortet innan landsmannen Tigran Barseghyan fastställde slutresultatet 2-1.

Gibraltar - Makedonien 0-2 (0-2)

Makedonien är fortsatt obesegrat i sina åtta senaste matcher när man vann tämligen enkelt mot Gibraltar på Victoria Stadium. Bortalaget fick en fin start på matchen när Trajkovski serverade Ivan Tričkovski som enkelt kunde trycka in ledningsmålet. Med drygt tio minuter kvar av de första 45 utökades ledning när ytterbacken Alioski gjorde 2-0 genom att trycka in en hörna från Enis Bardi. Ett slutresultat som höll i sig matchen ut.