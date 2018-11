Grupp 4: Gibraltar - Armenien 2-6 (1-1)

Matchens första mål kom efter tio minuters spel då hemmalagets Tjay De Barr rundat målvakten och lagt in ledningsmålet. Drygt 20 minuter senare var däremot kvitteringen ett faktum efter att Jowra Movsisian varit framme på ett inlägg och tryckt in 1-1. I den andra halvlekens 48 minut var vändningen en faktum då Movsisian återigen varit framme och petat in 1-2. Sex minuter senare, ja då hade bortalaget utökat sin ledning till 1-4. Målskytt? Jowra Movsisian två gånger om. Matchen slutade till sist 2-6.

Liechtenstein - Makedonien 0-2 (0-0)

Trots ett större bollinnehav samt flera vassa chanser till bortalaget slutade den första halvleken mållöst 0-0. Några minuter in i den andra halvleken fick äntligen gästerna utdelning efter en drömfrispark signerad Enis Bardi. I den 91:a matchminuten sköt Ilija Nestorovski in 0-2 vilket också blev slutresultatet. Kvällens bortaseger innebär att Makedonien bara är en poäng från uppflyttning.