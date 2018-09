Sané lämnar den tyska truppen: "Av personliga skäl"

Efter att ha petats till VM i Ryssland i somras så var Leroy Sané tillbaka i den tyska landslagstruppen till Nations League-premiären mot Frankrike. Det blev också speltid i torsdagens 0-0-möte, med ett inhopp åtta minuter från slutet.

Men nu lämnar Manchester City-stjärnan den tyska truppen, och missar därmed söndagens träningslandskamp mot Peru, det bekräftar det tyska förbundet på Twitter.

"Efter diskussioner med förbundskapten Joachim Löw har Leroy Sané lämnat landslagshotellet i München av personliga skäl och kommer inte att vara tillgänglig för Tyskland-Peru", skriver DFB.

Following discussions with head coach Joachim Löw, @LeroySane19 has left the team hotel in Munich for private reasons and will not be available for #GERPER. #DieMannschaft pic.twitter.com/rCgnqeHhIc