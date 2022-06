Skräll i Nations League - Schweiz slog Portugal

A-divisionens grupp två i Nations League bjöd på en skräll under söndagskvällen.

När Schweiz tog emot Portugal hade man tre raka förluster på kontot, medan Portugal, i sin tur, hade gått starkt med två segrar, ett kryss och ledde gruppen - men då passade Schweiz på att knipa sin första trepoängare.

Redan i den första minuten höll sig anfallaren Haris Seferovic framme på Silvan Widmers passning och satte 1-0 på ett B-betonat Portugal, som för kvällen bland annat vilade Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva och Diogo Jota.

Och det blev även matchens enda mål. Förlusten, parallellt med att Spanien besegrade Tjeckien med 2-0, innebär att Portugal tappar förstaplatsen. Den övertas av Spanien. För Schweiz del innebär segern att man nu endast är en poäng bakom Tjeckien på tredjeplats.

Segern innebär även, enligt statistiktjänsten Squawka, att Schweiz slagit Portugal för första gången sedan 2016.

Switzerland have beaten Portugal for the first time since September 2016.



They have Jonas Omlin to thank for the win. 😅 pic.twitter.com/q4hf6qF5Ko