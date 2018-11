Svenska succén: Fem spelare med i "Veckans lag"

Sverige stod för en fin insats då man under tisdagen hemmabesegrade Ryssland med 2-0 och därmed vann sin grupp i b-divisionen. Målen kom från Victor Nilsson Lindelöfs och Marcus Bergs fötter – duon är två av hela fem spelare som nu tagits ut i ”Veckans lag” i B-divisionen av statistiktjänsten Who Scored.

Dessutom får även Andreas Granqvist, Robin Olsen och Ludwig Augustinsson plats i elvan.

Förutom Sverige finns tre representanter från Tjeckien (Pavel Kaderabek, Patrick Shick och Jakub Jankto), två från Österrike (Valentino Lazaro och Xaver Schlager) och så Corry Evans från Nordirland med i laget.

Sveriges seger gör att man nästa gång, 2020/2021, spelar i A-divisionen, samt att man har en extra chans att kvalificera sig till EM om man misslyckas i kvalet.

