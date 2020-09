Svensson om Blåvitts kris, Asbaghi och en återkomst: "Lite svårare nu"

I vinter löper Gustav Svenssons avtal med Seattle Sounders ut. Men framtiden tänker han inte på just nu, hävdar han. En corona-rörig tillvaro i USA gör att de tankarna skjuts framåt.

- Det är inget som jag tänker på. Just nu är det mer tankar på om dagis är öppet i morgon. Det blir lite mer att jag tar allt dag för dag, säger 33-åringen.

Förra året var det högaktuellt för Svensson att återvända till IFK Göteborg när avtalet löpte ut efter säsongen, men till slut valde landslagsmittfältaren att stanna kvar i MLS.

Nu har Blåvitt sparkat sin tränare Poya Asbaghi och Kennet Andersson har lämnat rollen som sportchef för att jobba på deltid i klubben. Just Andersson är den som Svensson fört sin dialog om Blåvitt med.

- Kortsiktigt blir det en skillnad, för det är Kennet som jag har haft kontakt med. Men jag tror det snabbt blir ordning som vanligt igen. Sådant här händer ju i klubbar. Det är inte första gången och det är inte sista gången det händer heller, säger Svensson.

Om att Asbaghi får lämna sitt jobb när IFK nu ligger tolva i allsvenskan efter 18 omgångar säger Svensson:

- Jag har ju aldrig spelat för Poya, utan jag har bara träffat honom några gånger. Jag har bara goda ord att säga om honom. Samtidigt förstår jag att klubben ligger där den gör just nu och att det enklaste och snabbaste valet för att försöka få till en ändring kanske är att ta in en ny tränare, för att få in ny och positiv energi. Vi får se vad som händer. Jag hoppas att det kommer bli bättre.

Vännerna Pontus Wernbloom och Mattias Bjärsmyr har vänt hem till IFK Göteborg i sommar och Svensson medger att det lockar att återvända till klubben för att på nytt få spela ihop med duon.

- Ja, absolut. Det är något vi alltid pratat om att göra (spela ihop i IFK Göteborg igen). Sen gick det väldigt snabbt för Wernbloom. Men det är klart att vi alltid pratat om det och förhoppningsvis kommer det ske. Det är svårt att säga när. Jag vet inte riktigt planerna för Pontus, hur länge han vill fortsätta i Blåvitt.

- Förhoppningsvis kommer det hända. Det är svårt att säga om det blir något snart eller om det blir om något år. Jag kan inte svara på det. Det blir lite svårare nu när Kennet försvann och sen får ju den nye tränaren bestämma vad den vill ha. Jag kan ju inte bara säga att jag vill hem. Vi får ju se om den nye tränaren vill ha hem mig.

Förre IFK Göteborg-spelaren Pontus Farnerud har tagit över som sportchef.