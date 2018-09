TV: Bale med magnifikt avslut när Wales krossade Irland

Wales fick en drömstart mot rivalen Irland i sin första match i Uefa Nations League. Hemmalaget, lett av Ryan Giggs, tryckte gasen i botten direkt och efter dryga kvartens spel hade man gått upp till 2-0 efter mål av Tom Lawrence och Gareth Bale.

Just Bale stod för matchens stora prestation då han böjde in 2-0 för Wales. Real Madrid-stjärnan vek in från kanten och avlossade vänsterkanonen. Bollen knorrade sig in vid målvaktens högra stolpe, helt otagbart för Darren Randolph i Irlands mål.

Slutresultatet skrevs till sist till 4-1 och Wales klev därmed upp på tre poäng grupp fyra i B-divisionen. Det tredje laget i den gruppen är Danmark, som möter just Wales nu på söndag.

Då får vi åter se ett Danmark med sina bästa spelare på plan, detta efter att konflikten mellan Spelarföreningen och DBU lösts tillfälligt, under torsdagen.