TV: Debut i torsdags och matchhjälte under söndagen - Liverpool-talang gav Wales segern mot Bulgarien på övertid

Foto: C More.

Wales besegrade Bulgarien med 1-0 i Nations League under söndagen. Men det satt långt inne. Liverpool-talangen Neco Williams avgjorde i den 94:e minuten för Wales med sitt första landslagsmål.

Efter att ha sent besegrat Finland i torsdags med 1-0 genom mål av Kiefer Moore i den 80:e minuten, tog Wales ytterligare en sen vinst under söndagen mot Bulgarien.

Denna gång var det Liverpools storlöfte, 19-åriga högerbacken Neco Williams, som avgjorde sent. West Brom-anfallaren Hal Robson-Kanu matade i den 94:e minuten in ett inlägg i Bulgariens straffområde, som Williams dök upp och nickade in till 1-0 bakom Georgi Georgiev i Bulgarien-målet.

Williams gjorde sin A-landslagsdebut för Wales så sent som i torsdags mot Finland - och idag blev han matchhjälte i sin andra A-landskamp.