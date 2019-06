TV: Engelska supportrar i konfrontation med kravallpolis: "Oacceptabelt"

England spelar på torsdagen Nations League-semifinal. Under onsdagen hamnade engelska fans i konfrontation med kravallpolis i Portugal. - Det är totalt oacceptabelt, säger Mark Roberts, biträdande polischef med inriktning på fotboll i Storbritannien, enligt Sky Sports.

England hade i höstas ett lyckat gruppspel i Nations League och vann sin grupp i den högsta divisionen före Spanien och Kroatien. Det innebar att landslaget blev klart för semifinal, vilken spelas under torsdagskvällen mot Nederländerna på Estádio D. Afonso Henriques i Guimarães, Portugal.

Men redan under onsdagskvällen uppstod problem.

Sky Sports rapporterar att engelska supportrar följde Portugals semifinalmöte med Schweiz i centrala delar av Porto och att det då uppstod en konfrontation mellan supportrar och portugisisk kravallpolis. När Portugal gjorde mål, så började supportrar slänga dryck och flaskor i luften, vissa i riktning mot polisen, vilket fick polisen att gå till motattack. På bilder från händelsen går det att se att polisen sedan jagade supportrar och delade ut slag med batonger.

En av Storbritanniens biträdande polischefer med inriktning på fotboll - Mark Roberts - fördömde händelsen efter kontakt med portugisisk polis.

- Det tros att supportrar kastade flaskor mot portugisiska supportrar som tittade på matchen i samma område. Det här är andra kvällen i rad som ordningsstörningar har inträffat i Porto. I går kväll (läs i tisdags kväll) var det incidenter utanför en bar, där flaskor kastades och orsakade mindre skador. Det är totalt oacceptabelt, säger Roberts enligt Sky Sports.

En talesperson från FA (det engelska fotbollsförbundet) uttalade sig också senare om händelserna och sa så här:

- FA fördömer starkt de scener som bevittnades i Porto under natten. Alla som är ansvariga för de här ordningsstörningarna kan inte ses som riktiga engelska supportrar och är inte välkomna i fotbollen. De är pinsamma för laget och de tusentals supportrar som följer England, säger talespersonen enligt engelska tidningen Daily Mirror.

Enligt Daily Mirror har två engelska supportrar gripits av portugisisk polis till följd av konfrontationen.

England ställs klockan 20.45 under torsdagskvällen mot Nederländerna i Nations League-semifinalen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.