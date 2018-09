TV: Eriksen tvåmålsskytt mot Wales - Danmark segrade efter turbulensen

Efter tvisten om ett nytt kollektiv avtal fick det danska landslaget - bestående av futsallandslagsspelare och spelare från lägre divisioner - stryk med 3-0 mot Slovakien i veckan. Nu har man kommit överens om ett tillfälligt avtal, och det "riktiga" landslaget spelade mot Wales i Nations League. Och Danmark stod för en stark insats när man besegrade Ryan Giggs landslag med 2-0.

Danmark bröt målnollan efter en dryg halvtimme. Henrik Dalsgaard spelade in till Christian Eriksen som tog emot, vände upp och sköt 1-0 med ett lågt skott som gick in via den bortre stolpen.

I den 62:a minuten dubblade Eriksen Danmarks ledning. Efter en hands på Chelsea-spelaren Ethan Ampadu fick hemmalaget straff, och Eriksen skickade säkert in sitt andra mål för kvällen.

Matchen slutade 2-0. Ett skönt svar från Danmark efter den turbulenta veckan.

Lagens startelvor:

Danmark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Jörgensen, Stryger - Eriksen, Schöne, Delaney - Poulsen, Braithwaite, Sisto.

Wales: Hennessey - Roberts, Gunter, Chester, Mepham, Davies - Lawrence, Allen, Ampadu, Ramsey - Bale.